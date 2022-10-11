Невролог Люкманов объяснил, при каких болях не нужно пить обезболивающие

Невролог Люкманов: обезболивающие не нужно принимать, если боль появилась впервые
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Россиянам не следует принимать обезболивающие при необъяснимо появившейся боли Фото:

Человеку следует воздержаться от приема обезболивающих препаратов, если он испытывает какие-либо болевые ощущения впервые и не знает, с чем они связаны. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов.

«Не рекомендуют обезболивать боли, которые впервые возникли и еще не имеют объяснения. Также боли, связанные с тяжелым заболеванием. Не принято обезболивать боли в животе неясного происхождения. Если какая-то непривычная боль возникла у человека, это повод обратиться к специалисту», — сказал Роман Люкманов.

Невролог подчеркнул, что за болью может скрываться серьезное заболевание. «Любая боль требует индивидуального подхода для каждого пациента. Боль, это всего лишь симптом какого-либо заболевания. Основная терапия должна быть направлена на само заболевание. Боль может иметь разные характеристики, интенсивность, продолжительность, ритм. В зависимости от совокупности всех характеристик боли, истории заболевания, прогноза зависит выбор обезболивающего средства или нескольких средств», — уточнил он.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал запивать обезболивающие препараты кофе. По его словам, это кофеин увеличивает биодоступность лекарств, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом.

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Человеку следует воздержаться от приема обезболивающих препаратов, если он испытывает какие-либо болевые ощущения впервые и не знает, с чем они связаны. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов. «Не рекомендуют обезболивать боли, которые впервые возникли и еще не имеют объяснения. Также боли, связанные с тяжелым заболеванием. Не принято обезболивать боли в животе неясного происхождения. Если какая-то непривычная боль возникла у человека, это повод обратиться к специалисту», — сказал Роман Люкманов. Невролог подчеркнул, что за болью может скрываться серьезное заболевание. «Любая боль требует индивидуального подхода для каждого пациента. Боль, это всего лишь симптом какого-либо заболевания. Основная терапия должна быть направлена на само заболевание. Боль может иметь разные характеристики, интенсивность, продолжительность, ритм. В зависимости от совокупности всех характеристик боли, истории заболевания, прогноза зависит выбор обезболивающего средства или нескольких средств», — уточнил он. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал запивать обезболивающие препараты кофе. По его словам, это кофеин увеличивает биодоступность лекарств, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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