Терапевт Водовозов посоветовал запивать обезболивающие кофе

Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (лекарства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом). Таким советом в беседе с URA.RU поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«Есть такой лайфхак, если вы пьете кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек, и более выраженный яркий прямой эффект. Кстати, поэтому кофеин входит во многие комбинированные обезболивающие препараты», — объяснил Алексей Водовозов.
По словам терапевта, даже парацетамол будет действовать быстрее благодаря кофе. «Любое НПВС, хоть Нимесулид, хоть еще что-то. Даже если у вас просто таблетка парацетамола, или таблетка Ибупрофена, — их можно запить кофе. Ничего страшного не будет, будет наоборот лучше», — подчеркнул Водовозов.
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Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (лекарства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом). Таким советом в беседе с URA.RU поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть такой лайфхак, если вы пьете кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек, и более выраженный яркий прямой эффект. Кстати, поэтому кофеин входит во многие комбинированные обезболивающие препараты», — объяснил Алексей Водовозов. По словам терапевта, даже парацетамол будет действовать быстрее благодаря кофе. «Любое НПВС, хоть Нимесулид, хоть еще что-то. Даже если у вас просто таблетка парацетамола, или таблетка Ибупрофена, — их можно запить кофе. Ничего страшного не будет, будет наоборот лучше», — подчеркнул Водовозов. Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова заявила, что кофе с молоком полезно пить тем, кто придерживается диет. Так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность.