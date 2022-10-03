Терапевт Водовозов посоветовал запивать обезболивающие кофе

04 октября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Кофеин увеличивает биодоступность обезболивающих препаратов, считает Алексей Водовозов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (лекарства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом). Таким советом в беседе с URA.RU поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть такой лайфхак, если вы пьете кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек, и более выраженный яркий прямой эффект. Кстати, поэтому кофеин входит во многие комбинированные обезболивающие препараты», — объяснил Алексей Водовозов. По словам терапевта, даже парацетамол будет действовать быстрее благодаря кофе. «Любое НПВС, хоть Нимесулид, хоть еще что-то. Даже если у вас просто таблетка парацетамола, или таблетка Ибупрофена, — их можно запить кофе. Ничего страшного не будет, будет наоборот лучше», — подчеркнул Водовозов. Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова заявила, что кофе с молоком полезно пить тем, кто придерживается диет. Так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность.

Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (лекарства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом). Таким советом в беседе с URA.RU поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть такой лайфхак, если вы пьете кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек, и более выраженный яркий прямой эффект. Кстати, поэтому кофеин входит во многие комбинированные обезболивающие препараты», — объяснил Алексей Водовозов. По словам терапевта, даже парацетамол будет действовать быстрее благодаря кофе. «Любое НПВС, хоть Нимесулид, хоть еще что-то. Даже если у вас просто таблетка парацетамола, или таблетка Ибупрофена, — их можно запить кофе. Ничего страшного не будет, будет наоборот лучше», — подчеркнул Водовозов. Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова заявила, что кофе с молоком полезно пить тем, кто придерживается диет. Так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность.