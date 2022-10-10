Медведев объявлен в розыск СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины.
«Разыскивается: Дмитрий Анатольевич Медведев», — сообщается на сайте МВД Украины. Согласно информации в базе украинского МВД, Медведев принадлежит к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. А в качестве меры пресечения зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей.
Ранее Медведев пообещал властям Украины дальнейшую борьбу. По его мнению, целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины. Зампред Совбеза РФ не раз остро высказывался по поводу спецоперации на Украине в своем telegram-канале. Реакцию Медведева на расширение НАТО передает «Дни.ру».
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Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины. «Разыскивается: Дмитрий Анатольевич Медведев», — сообщается на сайте МВД Украины. Согласно информации в базе украинского МВД, Медведев принадлежит к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. А в качестве меры пресечения зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. Ранее Медведев пообещал властям Украины дальнейшую борьбу. По его мнению, целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины. Зампред Совбеза РФ не раз остро высказывался по поводу спецоперации на Украине в своем telegram-канале. Реакцию Медведева на расширение НАТО передает «Дни.ру».