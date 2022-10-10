Терапевт Воробьев: промокшие ноги могут стать причиной проблем с сердцем и сосудами

Терапевт Воробьев: промокшие ноги ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям

10 октября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Существует множество средств, которые позволят избежать встречи с заболеваниями, развивающимися из-за промокших ног Фото: Размик Закарян © URA.RU Если человек промочил ноги и вовремя их не высушил и не согрел, то появляется риск развития смертельного сердечно-сосудистого заболевания — инфекционного эндокардита. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Есть такая окопная болезнь — инфекционный эндокардит, которая развивается при переохлаждении и сырости. Это как раз к вопросу мокрых ног. Эта патология может развиваться и в домашних условиях. Это очень неприятная и тяжелая патология. Иногда смертельная», — сказал Павел Воробьев. Кроме того, у человека может развиться воспаление внутренних органов, добавил профессор. «Могут быть банальные сопли, которые никого ни к чему не обязывают. Реже — воспаление легких. Но эти все стрептококковые инфекции, которые будут вести к ревматизму, ревматическим атакам, поражению почек. В общем, к тем болезням, про которые сегодня мы практически забыли, но возврат к ним возможен», — отметил специалист. По словам терапевта, существует множество средств, которые позволят избежать встречи с перечисленными заболеваниями, например, специальные бахилы. «Если ноги промокли, замерзли, можно надеть шерстяные носки. Теплые, кусачие, шерстяные носки очень быстро согревают ноги и снижают дискомфорт», — заключил он. Ранее врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала URA.RU, что отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва. Оно проявляется изматывающей болью в затылке, отдающей в виски. Также регулярное переохлаждение головы вызывает хронические головные боли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек промочил ноги и вовремя их не высушил и не согрел, то появляется риск развития смертельного сердечно-сосудистого заболевания — инфекционного эндокардита. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Есть такая окопная болезнь — инфекционный эндокардит, которая развивается при переохлаждении и сырости. Это как раз к вопросу мокрых ног. Эта патология может развиваться и в домашних условиях. Это очень неприятная и тяжелая патология. Иногда смертельная», — сказал Павел Воробьев. Кроме того, у человека может развиться воспаление внутренних органов, добавил профессор. «Могут быть банальные сопли, которые никого ни к чему не обязывают. Реже — воспаление легких. Но эти все стрептококковые инфекции, которые будут вести к ревматизму, ревматическим атакам, поражению почек. В общем, к тем болезням, про которые сегодня мы практически забыли, но возврат к ним возможен», — отметил специалист. По словам терапевта, существует множество средств, которые позволят избежать встречи с перечисленными заболеваниями, например, специальные бахилы. «Если ноги промокли, замерзли, можно надеть шерстяные носки. Теплые, кусачие, шерстяные носки очень быстро согревают ноги и снижают дискомфорт», — заключил он. Ранее врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала URA.RU, что отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва. Оно проявляется изматывающей болью в затылке, отдающей в виски. Также регулярное переохлаждение головы вызывает хронические головные боли.