Байден: США продолжат поддерживать Украину после обстрелов России

Соединенные Штаты Америки осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать ей необходимую поддержку. Об заявил президент США Джо Байден.
«Мы будем продолжать оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы», — говорится в заявлении Байдена по поводу ракетных ударов России, опубликованном на сайте Белого дома. Байден отметил, что ракетные удары России только укрепляют приверженность США украинскому народу. «Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву», — добавил президент США.
Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, целями ВС РФ стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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Соединенные Штаты Америки осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать ей необходимую поддержку. Об заявил президент США Джо Байден. «Мы будем продолжать оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы», — говорится в заявлении Байдена по поводу ракетных ударов России, опубликованном на сайте Белого дома. Байден отметил, что ракетные удары России только укрепляют приверженность США украинскому народу. «Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву», — добавил президент США. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, целями ВС РФ стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.