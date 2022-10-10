Миллиардер Абрамов, владеющий акциями ЕВРАЗа, попал под санкции Новой Зеландии

Основателю ЕВРАЗа Александру Абрамову запретили пользоваться самолетами и судами в воздушной Зеландии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Основатель и председатель совета директоров группы ЕВРАЗ, которая владеет двумя предприятиями в Свердловской области, Александр Абрамов попал в санкционный список Новой Зеландии. К нему и его семье правительство страны применило «индивидуальный подход», выбирая запреты, сообщает издание 1news.co.

«Я запросила обширный совет, прежде чем принять решение о наложении санкций на г-на Абрамова. Я учла его связи с местной экономикой и влияние, которое полный пакет санкций окажет на малый бизнес нашей страны. Для него и членов его семьи введен запрет на поездки, а их самолетам и судам запрещено заходить в наше воздушное пространство и порты», — рассказала министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута.

Включить Абрамова в санкционный список ранее попросили представители «Гринписа». Они создали петицию, которую подписали порядка 20 тысяч человек. По данным издания, в Новой Зеландии у Абрамова есть особняк за 50 млн рублей в заливе в Нортланде.

Александр Абрамов является основателем и председателем совета директоров группы ЕВРАЗ. В списке Forbes он занимает 18-е место, его состояние оценивают в 6,1 млрд долларов. В начале марта он и еще девять топ-менеджеров компании подали в отставку после санкций, введенных Великобританией. Всего в санкционный список Новой Зеландии попал 51 россиянин.

Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, еще 19,32% ценных бумаг владеет компания Abiglaze Александра Абрамова, а 9,65% — компании Crosland Global Александра Фролова. У компании есть два предприятия в Свердловской области — в Нижнем Тагиле и Качканаре.