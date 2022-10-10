Байден пообещал Зеленскому новую партию современных средств ПВО

11 октября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Байден пообещал новую военную помощь Киеву Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны. Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать <…> предоставлять Украине помощь в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Но в то же время возможные удары Украины по территории России не позволяют США принять решение о поставках украинской стороне ракет большого радиуса действия. Кроме того, в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Киеву в конфликте с РФ.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны. Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать <…> предоставлять Украине помощь в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Но в то же время возможные удары Украины по территории России не позволяют США принять решение о поставках украинской стороне ракет большого радиуса действия. Кроме того, в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Киеву в конфликте с РФ.