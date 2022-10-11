Военные РФ ударили по электростанции в Винницкой области

11 октября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Военные РФ ударили по ТЭС дронами-камикадзе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны-камикадзе «Герань-2» ударили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Об этом сообщает глава региональной военной администрации Сергей Борзов. Ладыжинская ТЭС вышла из строя. «Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. Два дрона-камикадзе „Герань-2“ (Shahed-136). Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!» — написал Сергей Борзов в своем telegram-канале. Днем ранее армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов на территории страны. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

Дроны-камикадзе «Герань-2» ударили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Об этом сообщает глава региональной военной администрации Сергей Борзов. Ладыжинская ТЭС вышла из строя. «Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. Два дрона-камикадзе „Герань-2“ (Shahed-136). Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!» — написал Сергей Борзов в своем telegram-канале. Днем ранее армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов на территории страны. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.