Чиновников и деятелей культуры наградят за организацию референдумов

11 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о присвоении награды политикам и артистам за проведение референдумов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Российских чиновников, деятелей культуры и членов партии «Единая Россия» наградят за проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Кремле уже готовится соответствующий указ. «Наградят всех, кто приближал референдумы», — заявил один из собеседников РБК. Также издание пишет, что в числе награжденных будут сотрудники администрации президента, депутаты Госдумы «Единой России», которые выполняли роль наблюдателей на референдумах, участники Общероссийского народного фронта, политтехнологи, а также блогеры и артисты, выступавшие на освобожденных территориях. Награды также будут вручены тем, кто занимался волонтерской деятельностью и отправлением гуманитарной помощи в новые регионы РФ. Среди таких организаций Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 27 сентября. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о принятии регионов в состав РФ.

Российских чиновников, деятелей культуры и членов партии «Единая Россия» наградят за проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Кремле уже готовится соответствующий указ. «Наградят всех, кто приближал референдумы», — заявил один из собеседников РБК. Также издание пишет, что в числе награжденных будут сотрудники администрации президента, депутаты Госдумы «Единой России», которые выполняли роль наблюдателей на референдумах, участники Общероссийского народного фронта, политтехнологи, а также блогеры и артисты, выступавшие на освобожденных территориях. Награды также будут вручены тем, кто занимался волонтерской деятельностью и отправлением гуманитарной помощи в новые регионы РФ. Среди таких организаций Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 27 сентября. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о принятии регионов в состав РФ.