Дмитрий Махонин посетит учебные центры в Елани и Тюмени

Дмитрий Махонин поручил направить дополнительное финансирование на нужды мобилизованных пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Об этом он заявил в ходе заседания краевого правительства, где был затронут вопрос обеспечения мобилизованных необходимыми вещами и медикаментами. Прямая трансляция заседания ведется в соцсети «ВКонтакте».

Махонин подчеркнул, что «необходимо обеспечить финансирование» улучшения экипировки мобилизованных и добровольцев. «В первую очередь, речь идет о приобретении термобелья, медикаментов, спальных мешков. Работы предстоит очень много. Я прошу также администрацию [губернатора Пермского края проработать] вопрос моего выезда и в Свердловскую область, и в Тюменскую область. Мы должны эту помощь доставить», — сказал Махонин. Соответствующие поручения были даны министерствам финансов и промышленности Пермского края.

Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.