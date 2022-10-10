Дмитрий Махонин посетит учебные центры в Елани и Тюмени

Губернатор Пермского края лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Об этом он заявил в ходе заседания краевого правительства, где был затронут вопрос обеспечения мобилизованных необходимыми вещами и медикаментами. Прямая трансляция заседания ведется в соцсети «ВКонтакте».
Махонин подчеркнул, что «необходимо обеспечить финансирование» улучшения экипировки мобилизованных и добровольцев. «В первую очередь, речь идет о приобретении термобелья, медикаментов, спальных мешков. Работы предстоит очень много. Я прошу также администрацию [губернатора Пермского края проработать] вопрос моего выезда и в Свердловскую область, и в Тюменскую область. Мы должны эту помощь доставить», — сказал Махонин. Соответствующие поручения были даны министерствам финансов и промышленности Пермского края.
Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
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