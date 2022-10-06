Виктор Батмазов передал командиру части заключения о здоровье жителя Осы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов во время посещения тюменского центра подготовки резервистов 6 октября передал командованию информацию о состоянии здоровья мобилизованного жителя Осы. Это не удалось сделать в момент призыва, а у молодого человека есть ограничения. Сейчас решение о его возвращении будет принимать медкомиссия. Об этом информирует министерство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на месте удалось решить проблему мобилизованного из Осы молодого человека. Родственники резервиста обратились через соцсети к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и сообщили о том, что не успели предъявить в военкомате медицинские заключения. Довел информацию до командира, встретился лично с Алексеем», — приводит слова Виктора Батмазова пресс-служба минтербеза. Врачам передали «все медзаключения для принятия дальнейших решений».

Виктор Батмазов приехал с проверкой условий пребывания мобилизованных пермяков в Тюмень утром 6 октября по поручению главы региона. Он пробудет здесь два дня. Батмазов уже обсудил с командованием «вопросы жизни и быта». На прошлой неделе он уже посещал учебный центр в Елани, где пообщался с жителем Березников, который жаловался на условия размещения.

Ранее URA.RU сообщало, что медкомиссии в военкоматах не проводят, поскольку речь идет о повторном призыве. Военнослужащие в запасе относятся к первой категории «годен». О частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. Губернатор Дмитрий Махонин заверил, что мобилизованные жители Прикамья будут обеспечены всем необходимым.