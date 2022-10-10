В Пермском крае не будут отменять новогодние праздники из-за мобилизации

11 октября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Прикамья призвал не лишать детей праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Пермском крае не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизации. Такое заявление сделал в ходе заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте», глава региона Дмитрий Махонин. «Читаю в СМИ, что в ряде [российских] территорий принято решение об отмене [новогодних] елок и так далее. Коллеги, мы никаких елок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы эти елки делаем не для себя, а прежде всего для детей», — подчеркнул Махонин. Губернатор Прикамья напомнил, что в период пандемии в предыдущие два года новогодние мероприятия для детей проводились в «усеченном формате», поэтому в этого году недопустимо лишать детей праздника. URA.RU рассказывало, что в ряде субъектов России было принято решение отменить новогодние мероприятия в связи с мобилизацией. Частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, проводится в России с 21 сентября.

В Пермском крае не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизации. Такое заявление сделал в ходе заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте», глава региона Дмитрий Махонин. «Читаю в СМИ, что в ряде [российских] территорий принято решение об отмене [новогодних] елок и так далее. Коллеги, мы никаких елок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы эти елки делаем не для себя, а прежде всего для детей», — подчеркнул Махонин. Губернатор Прикамья напомнил, что в период пандемии в предыдущие два года новогодние мероприятия для детей проводились в «усеченном формате», поэтому в этого году недопустимо лишать детей праздника. URA.RU рассказывало, что в ряде субъектов России было принято решение отменить новогодние мероприятия в связи с мобилизацией. Частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, проводится в России с 21 сентября.