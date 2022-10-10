10 октября 2022

В Пермском крае не будут отменять новогодние праздники из-за мобилизации

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Губернатор Прикамья призвал не лишать детей праздника Фото:
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Мобилизация в России

В Пермском крае не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизации. Такое заявление сделал в ходе заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте», глава региона Дмитрий Махонин.

«Читаю в СМИ, что в ряде [российских] территорий принято решение об отмене [новогодних] елок и так далее. Коллеги, мы никаких елок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы эти елки делаем не для себя, а прежде всего для детей», — подчеркнул Махонин. Губернатор Прикамья напомнил, что в период пандемии в предыдущие два года новогодние мероприятия для детей проводились в «усеченном формате», поэтому в этого году недопустимо лишать детей праздника.

URA.RU рассказывало, что в ряде субъектов России было принято решение отменить новогодние мероприятия в связи с мобилизацией. Частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, проводится в России с 21 сентября.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Пермском крае не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизации. Такое заявление сделал в ходе заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте», глава региона Дмитрий Махонин. «Читаю в СМИ, что в ряде [российских] территорий принято решение об отмене [новогодних] елок и так далее. Коллеги, мы никаких елок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы эти елки делаем не для себя, а прежде всего для детей», — подчеркнул Махонин. Губернатор Прикамья напомнил, что в период пандемии в предыдущие два года новогодние мероприятия для детей проводились в «усеченном формате», поэтому в этого году недопустимо лишать детей праздника. URA.RU рассказывало, что в ряде субъектов России было принято решение отменить новогодние мероприятия в связи с мобилизацией. Частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, проводится в России с 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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