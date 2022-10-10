В Пермском крае не будут отменять новогодние праздники из-за мобилизации

В Пермском крае не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизации. Такое заявление сделал в ходе заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте», глава региона Дмитрий Махонин.
«Читаю в СМИ, что в ряде [российских] территорий принято решение об отмене [новогодних] елок и так далее. Коллеги, мы никаких елок отменять не будем, тем более в краевой столице. Мы эти елки делаем не для себя, а прежде всего для детей», — подчеркнул Махонин. Губернатор Прикамья напомнил, что в период пандемии в предыдущие два года новогодние мероприятия для детей проводились в «усеченном формате», поэтому в этого году недопустимо лишать детей праздника.
URA.RU рассказывало, что в ряде субъектов России было принято решение отменить новогодние мероприятия в связи с мобилизацией. Частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин, проводится в России с 21 сентября.
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