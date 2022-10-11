Глава КГБ Белоруссии спрогнозировал переломный момент в спецоперации РФ

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, огневая подготовка, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа, боестолкновение
Боевые действия на Украине в скором времени вступят в ключевую фазу, считает Иван Тертель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в период с ноября по февраль — при условии качественного проведения мобилизации в России. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Беларусь Иван Тертель.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — передает слова Тертеля агентство «Белта».

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если этого искренне хотят в Европе, передает «Национальная служба новостей».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

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Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в период с ноября по февраль — при условии качественного проведения мобилизации в России. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Беларусь Иван Тертель. «Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — передает слова Тертеля агентство «Белта». Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если этого искренне хотят в Европе, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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