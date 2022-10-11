Глава КГБ Белоруссии спрогнозировал переломный момент в спецоперации РФ

11 октября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Боевые действия на Украине в скором времени вступят в ключевую фазу, считает Иван Тертель Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в период с ноября по февраль — при условии качественного проведения мобилизации в России. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Беларусь Иван Тертель. «Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — передает слова Тертеля агентство «Белта». Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если этого искренне хотят в Европе, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в период с ноября по февраль — при условии качественного проведения мобилизации в России. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Беларусь Иван Тертель. «Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — передает слова Тертеля агентство «Белта». Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Лукашенко отмечал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если этого искренне хотят в Европе, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.