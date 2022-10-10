Курганский военком перечислил, за что штрафуют нарушителей воинского учета. Видео

11 октября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили об ответственности за непредоставление данных в военкоматы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском военкомате напомнили об обязанностях и ответственности граждан, состоящих на военном учете. Об основных положениях закона о воинской обязанности URA.RU рассказал военком Курганской области Айрат Зарипов. «Граждане обязаны сообщать в военкомат об изменениях своего семейного положения, образования, места работы, учебы или должности», — сообщил военком. Также необходимо в течение двух недель известить военкомат о смене своего места жительства или пребывания. Обязанности прописаны в военном билете. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 21.5 КоАП РФ граждане, вовремя не сообщившие об изменениях или не вставшие на учет по новому месту жительства, могут получить предупреждение или быть оштрафованы. Размер административного штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Ответственность может коснуться граждан мобилизационного возраста, которые находятся на трудовой вахте за пределами Курганской области. Вахтовикам необходимо сняться с учета в родном регионе и зарегистрироваться в военкомате по месту работы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате рассказали об отсрочке по частичной мобилизации для студентов. Проходить службу не должны граждане, получающие первое высшее или средне-профессиональное образование.

В курганском военкомате напомнили об обязанностях и ответственности граждан, состоящих на военном учете. Об основных положениях закона о воинской обязанности URA.RU рассказал военком Курганской области Айрат Зарипов. «Граждане обязаны сообщать в военкомат об изменениях своего семейного положения, образования, места работы, учебы или должности», — сообщил военком. Также необходимо в течение двух недель известить военкомат о смене своего места жительства или пребывания. Обязанности прописаны в военном билете. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 21.5 КоАП РФ граждане, вовремя не сообщившие об изменениях или не вставшие на учет по новому месту жительства, могут получить предупреждение или быть оштрафованы. Размер административного штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Ответственность может коснуться граждан мобилизационного возраста, которые находятся на трудовой вахте за пределами Курганской области. Вахтовикам необходимо сняться с учета в родном регионе и зарегистрироваться в военкомате по месту работы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате рассказали об отсрочке по частичной мобилизации для студентов. Проходить службу не должны граждане, получающие первое высшее или средне-профессиональное образование.