Активы Nissan в России перейдут в собственность государства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Глава Минпромторга заявил, что российские активы Nissan перейдут в госсобственность Фото:

Российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“) НАМИ», — заявил Денис Мантуров порталу РБК. Также глава министерства добавил, что автомобили Nissan будут обслуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также Мантуров пообещал сохранить две тысячи рабочих мест на заводе автоконцерна.

Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливает производство в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“) НАМИ», — заявил Денис Мантуров порталу РБК. Также глава министерства добавил, что автомобили Nissan будут обслуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также Мантуров пообещал сохранить две тысячи рабочих мест на заводе автоконцерна. Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливает производство в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...