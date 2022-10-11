Активы Nissan в России перейдут в собственность государства

11 октября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Глава Минпромторга заявил, что российские активы Nissan перейдут в госсобственность Фото: Илья Московец © URA.RU Российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“) НАМИ», — заявил Денис Мантуров порталу РБК. Также глава министерства добавил, что автомобили Nissan будут обслуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также Мантуров пообещал сохранить две тысячи рабочих мест на заводе автоконцерна. Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливает производство в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.

Российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“) НАМИ», — заявил Денис Мантуров порталу РБК. Также глава министерства добавил, что автомобили Nissan будут обслуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также Мантуров пообещал сохранить две тысячи рабочих мест на заводе автоконцерна. Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливает производство в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.