Курганец записал на видео песню для мобилизованных земляков

Сотрудник «Центра помощи детям №1» из Кипельского филиала записал песню для мобилизованных земляков Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудник Кипельского филиала «Центра помощи детям №1» спел песню для мобилизованных курганцев, а работники и подопечные учреждения передали привет в видеообращении в рамках акции «Письмо солдату». Ролик опубликован в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте, дорогие солдаты! Пишут вам воспитанники Кипельского филиала „Центра помощи детям №1“. Хотим сказать вам большое спасибо, а также нашим воспитанникам, которых там немало, за то, что защищаете нашу Россию и стоите на страже мира», — представлен в посте отрывок из письма.

В разговоре с URA.RU в учреждении сообщили, что песню на видео исполняет сотрудник центра помощи — Александр Бламбаев. «Дорогие ребята, я знаю, вам сейчас приходится тяжело, ваша жизнь ежеминутно подвергается риску, и вам как никогда нужно чувствовать поддержку близких. Знайте, мы вас любим и ждем», — говорит мужчина на видео перед тем, как исполнить песню Дениса Майданова «Флаг моего государства». В конце ролика все сотрудники и подопечные центра передают привет мобилизованным курганцам.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская девочка с двойным гражданством США и России сочинила стихотворение в поддержку СВО. Стихотворение стало частью письма для российских солдат.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.