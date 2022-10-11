Доктор наук Токарев назвал пациентов, которых невозможно вылечить от постковида

Доктор наук Токарев: пациентов с хроническими заболеваниями нельзя вылечить от постковида

12 октября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Постковид не лечится у людей с несколькими хроническими заболеваниями, считает Сергей Токарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU От постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных пациентов коронавирусом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Изначально планируя подходы к реабилитации, мы рассчитывали на некие горизонты, что, например, в течение полугода мы справимся с осложнениями и последствиями постковидного синдрома. Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму. И это естественно приводит к еще большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента. Снова возникают осложнения, причем не обязательно там, где уже были ранее. Это в первую очередь касается коморбидных пациентов, то есть с большим количеством хронических заболеваний. Именно они страдают больше всего. У них сложнее вылечить постковидный синдром, это требует больше времени, сил и ресурсов. И именно поэтому на сегодняшний день это последствие ковида представляет наибольшую социально-экономическую угрозу для общества», — объяснил Сергей Токарев. При этом доктор наук подчеркнул, что послековидные последствия остались те же. «Синдромы остались все те же, и сосудистые с эндотелиальной дисфункцией, и неврологические, и когнитивные со снижением работоспособности, памяти и внимания, причем критическим! Когда голова становится как „дырявое решето“, все мысли улетают, нет возможности сконцентрировать внимание, сосредоточиться и даже спрогнозировать дальнейшие действия», — добавил Токарев. Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, тяжело перенесшие коронавирус, имеют больше шансов на сложные формы постковидного синдрома. Осложнения происходят это со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы, легких.

От постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных пациентов коронавирусом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Изначально планируя подходы к реабилитации, мы рассчитывали на некие горизонты, что, например, в течение полугода мы справимся с осложнениями и последствиями постковидного синдрома. Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму. И это естественно приводит к еще большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента. Снова возникают осложнения, причем не обязательно там, где уже были ранее. Это в первую очередь касается коморбидных пациентов, то есть с большим количеством хронических заболеваний. Именно они страдают больше всего. У них сложнее вылечить постковидный синдром, это требует больше времени, сил и ресурсов. И именно поэтому на сегодняшний день это последствие ковида представляет наибольшую социально-экономическую угрозу для общества», — объяснил Сергей Токарев. При этом доктор наук подчеркнул, что послековидные последствия остались те же. «Синдромы остались все те же, и сосудистые с эндотелиальной дисфункцией, и неврологические, и когнитивные со снижением работоспособности, памяти и внимания, причем критическим! Когда голова становится как „дырявое решето“, все мысли улетают, нет возможности сконцентрировать внимание, сосредоточиться и даже спрогнозировать дальнейшие действия», — добавил Токарев. Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, тяжело перенесшие коронавирус, имеют больше шансов на сложные формы постковидного синдрома. Осложнения происходят это со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы, легких.