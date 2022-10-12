Психолог Мажурина дала 4 совета, как защитить психику подростка от плохих новостей

Психолог Мажурина: разговоры с родителями помогают подросткам справиться с негативной информацией

С ребенком нужно анализировать волнующие моменты, считает Маргарита Мажурина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители могут помочь подросткам справиться с негативной информацией и не поддаваться панике — объяснить ситуацию, проанализировать интересующие моменты, вспомнить историю России и расписать план действий. Такими советами в беседе с URA.RU поделилась психолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Мажурина.

«Объясните ребенку, что в интернете сейчас идет война — информационная. В сети много недостоверных утверждений, которые требует проверки. Именно на нервозность и панику и рассчитывают те, кто создают подобный контент. Договоритесь с ребенком, что вы готовы с ним обсудить любую тему, которая его волнует. Запрещать и ограничивать в этом возрасте бесполезно. Можно посоветовать достоверный источник информации, разобрать его, проанализировать волнующие моменты», — объяснила Маргарита Мажурина.

Вместе с детьми, по мнению психолога, можно посмотреть исторические фильмы. «Очень помогает знание истории своей страны. Предложите ребенку вместе посмотреть исторические фильмы, расскажите факты, в том числе из истории вашей семьи. С детьми младшего возраста можно читать былины, с теми, кто постарше, литературные произведения, посвященные историческому пути России. Найдите достойные примеры для своего ребенка. Ни одно поколение советских школьников выросло на примерах героев-пионеров или комсомольцев из „Молодой гвардии“», — подчеркнула Мажурина.

Собеседник агентства добавила, что справиться с паникой ребенку помогает также спокойная обстановка в семье. «Показывайте своим примером, как надо действовать. Важно сохранять спокойную обстановку в семье. Оцените, какие события страшат ребенка, мнимые или реальные, и затем подумайте, что в этой ситуации можно сделать. Составьте план и распишите по пунктам, кто и как действует. Это поможет отвлечься от тревожных мыслей и заняться делом», — подытожила она.

Ранее психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил, как взрослым правильно переживать стрессовые новости и не поддаться панике. Им необходимо анализировать все возможные исходы событий, связанные с происходящим.