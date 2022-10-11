Студент из ХМАО намерен судиться с полицией из-за принуждения к мобилизации

11 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На обжалование действий полицейских у Ивана Некрасова есть десять дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Студент МАИ Иван Некрасов из ХМАО, пострадавший в ходе мобилизационного рейда в хостеле, намерен идти в суд, чтобы обжаловать действия сотрудников полиции. Его мать, Татьяна Некрасова, рассказала журналисту URA.RU, что из-за задержания карьера сына в самолетостроении оказалась под угрозой. «Иван работает в РСК „МиГ“, это часть государственной авиастроительной корпорации. После задержания мой сын не сможет устроиться в другую госкомпанию — туда не возьмут нарушителя, а частники не могут заниматься проектированием военных самолетов. Иван не согласен с действиями сотрудников полиции, и мы намерены обжаловать их в суде», — рассказала Татьяна. Постановление о нарушении общественного порядка вынесли в отношении Некрасова сотрудники отделения МВД по району Сокол, после чего студента-очника направили в мобилизационный пункт. Оттуда Иван смог уйти через несколько часов, когда к решению проблемы подключились МАИ и аппарат уполномоченного по правам человека ХМАО. Дело находится на личном контроле югорского омбудсмена Натальи Стребковой. «У Некрасова есть право на обжалование постановления об административном правонарушении, срок на подачу жалобы в судебном порядке — 10 дней», — рассказала Стребкова корреспонденту агентства. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу УВД САО города Москвы, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало о попытке мобилизации студента очного отделения МАИ Некрасова. Утром ему в числе других студентов, живущих в хостеле на Ленинградском проспекте Москвы, выдали повестку сотрудники полиции. Иван возмутился, его вывели из хостела в наручниках, нанеся травмы, а потом отправили на мобилизационный пункт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент МАИ Иван Некрасов из ХМАО, пострадавший в ходе мобилизационного рейда в хостеле, намерен идти в суд, чтобы обжаловать действия сотрудников полиции. Его мать, Татьяна Некрасова, рассказала журналисту URA.RU, что из-за задержания карьера сына в самолетостроении оказалась под угрозой. «Иван работает в РСК „МиГ“, это часть государственной авиастроительной корпорации. После задержания мой сын не сможет устроиться в другую госкомпанию — туда не возьмут нарушителя, а частники не могут заниматься проектированием военных самолетов. Иван не согласен с действиями сотрудников полиции, и мы намерены обжаловать их в суде», — рассказала Татьяна. Постановление о нарушении общественного порядка вынесли в отношении Некрасова сотрудники отделения МВД по району Сокол, после чего студента-очника направили в мобилизационный пункт. Оттуда Иван смог уйти через несколько часов, когда к решению проблемы подключились МАИ и аппарат уполномоченного по правам человека ХМАО. Дело находится на личном контроле югорского омбудсмена Натальи Стребковой. «У Некрасова есть право на обжалование постановления об административном правонарушении, срок на подачу жалобы в судебном порядке — 10 дней», — рассказала Стребкова корреспонденту агентства. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу УВД САО города Москвы, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало о попытке мобилизации студента очного отделения МАИ Некрасова. Утром ему в числе других студентов, живущих в хостеле на Ленинградском проспекте Москвы, выдали повестку сотрудники полиции. Иван возмутился, его вывели из хостела в наручниках, нанеся травмы, а потом отправили на мобилизационный пункт.