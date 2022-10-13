Психотерапевт Читлова объяснила, как матерям мобилизованных бороться с тревожностью

Психотерапевт Читлова: родственницам мобилизованных нужно упорядочить новую ситуацию, чтобы снизить тревожность

14 октября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Женщинам следует разобраться в новой реальности, когда их мужчин забрали на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщинам, у которых родственник был призван в рамках частичной мобилизации, сначала следует осознать, что они попали в стрессовую ситуацию. После этого им необходимо успокоится физиологически и упорядочить новую реальность, в которой оказались, иначе это негативно скажется на их здоровье. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Прежде всего женщине нужно заметить, что она находится в тревожном состоянии, осознать, что она попала в такую ситуацию. Потом надо успокоиться физиологически. Для этого используются техники осознанного дыхания, медитации, приемы, которые позволяет сконцентрироваться на чем-то одном. Если человек сильно распереживался вплоть до уровня паники, то используются механизмы, которые имеют в основе рефлекторный характер, то есть, нужно телу показать, что оно находится в безопасности. Например, один из таких способов умыться или подержать лицо, руки в холодной воде», — сказала Виктория Читлова. «Дальше мы переходим к мыслительным действиям. Наша задача начать определять, что и как устроено в текущей реальности. Есть данность — супруг, брат, отец призваны на фронт, они уехали. Как поменялось жизнь, и что в ней может поменяться? Что я могу здесь делать? Какие у меня есть ресурсы, возможности, кто мне может помочь? Такие вопросы позволят уточнить структуру реальности, чтобы в ней разобраться. Переходим от панического хаоса к упорядочиванию», — добавила кандидат медицинских наук. По словам Виктории Читловой, длительная тревога оказывает значительные негативные последствия для женского здоровья. «Есть стресс, который помогает справится со стрессовой ситуацией, а следующий этап, это дистресс, когда организм уже не справляется. На этом уровне человек начинает испытывать нарушение сна, изменение иммунитета, то есть, его ослабление. Повышается риск заболеть инфекционными заболеваниями. Если говорить конкретно про женщин, то стрессовые нагрузки затяжные или острые могут привести к нарушению женских половых функций, гормональной системы», — заключила психотерапевт. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.

Женщинам, у которых родственник был призван в рамках частичной мобилизации, сначала следует осознать, что они попали в стрессовую ситуацию. После этого им необходимо успокоится физиологически и упорядочить новую реальность, в которой оказались, иначе это негативно скажется на их здоровье. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Прежде всего женщине нужно заметить, что она находится в тревожном состоянии, осознать, что она попала в такую ситуацию. Потом надо успокоиться физиологически. Для этого используются техники осознанного дыхания, медитации, приемы, которые позволяет сконцентрироваться на чем-то одном. Если человек сильно распереживался вплоть до уровня паники, то используются механизмы, которые имеют в основе рефлекторный характер, то есть, нужно телу показать, что оно находится в безопасности. Например, один из таких способов умыться или подержать лицо, руки в холодной воде», — сказала Виктория Читлова. «Дальше мы переходим к мыслительным действиям. Наша задача начать определять, что и как устроено в текущей реальности. Есть данность — супруг, брат, отец призваны на фронт, они уехали. Как поменялось жизнь, и что в ней может поменяться? Что я могу здесь делать? Какие у меня есть ресурсы, возможности, кто мне может помочь? Такие вопросы позволят уточнить структуру реальности, чтобы в ней разобраться. Переходим от панического хаоса к упорядочиванию», — добавила кандидат медицинских наук. По словам Виктории Читловой, длительная тревога оказывает значительные негативные последствия для женского здоровья. «Есть стресс, который помогает справится со стрессовой ситуацией, а следующий этап, это дистресс, когда организм уже не справляется. На этом уровне человек начинает испытывать нарушение сна, изменение иммунитета, то есть, его ослабление. Повышается риск заболеть инфекционными заболеваниями. Если говорить конкретно про женщин, то стрессовые нагрузки затяжные или острые могут привести к нарушению женских половых функций, гормональной системы», — заключила психотерапевт. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.