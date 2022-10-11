При теракте на Крымском мосту погиб московский судья

В результате теракта на Крымском мосту погибли 4 человека
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
В результате украинского теракта на Крымском мосту погибло четыре человека, среди них судья из Москвы. Об этом сообщают экстренные службы.
«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Часть автодороги оказалась повреждена. Президент России Владимир Путин указал, что за терактом стоят спецслужбы Украины. СК РФ завел дело о терроризме.
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