В Нижневартовске для мобилизованных организовали занятия по огневой подготовке

Занятия по огневой подготовке проведут обученные инструкторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) для жителей, которые попадают под мобилизацию организовали курсы первой помощи, а также занятия по огневой и тактической подготовки. Об этом сообщили в администрации города.

«Для жителей Нижневартовска, которые подлежат частичной мобилизации, членами общественных организаций будут организованы специализированные занятия. Подготовка будет проводиться по следующим направлениям: первая помощь, огневая, тактическая подготовка», — говорится на сайте мэрии. Курсы будут проводить на базе военно-спортивного клуба «Юный спецназовец», ресурсного центра «Добродом», а также в авиационно-спортивном комплексе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) волонтеры российского «Красного креста» организовали для мобилизованных и всех желающих курсы по тактической медицине. Занятия проходят в группах до 20 человек, чтобы у всех была возможность отработать навыки на практике.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.