Власти регионов РФ начали вторую волну мобилизации

Новое задание по мобилизации получили в Ростовской области
новость из сюжетаМобилизация в России
Властям Ростовской области передали новое задание по мобилизацим граждан. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — сообщил Голубев. Информацию он разместил в своем telegram-канале.
Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.
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