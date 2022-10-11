Власти регионов РФ начали вторую волну мобилизации

Глава Ростовской области получил новое задание по мобилизации граждан
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Новое задание по мобилизации получили в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Властям Ростовской области передали новое задание по мобилизацим граждан. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — сообщил Голубев. Информацию он разместил в своем telegram-канале.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.

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Властям Ростовской области передали новое задание по мобилизацим граждан. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — сообщил Голубев. Информацию он разместил в своем telegram-канале. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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