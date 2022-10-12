Байден предупредил об «Армагеддоне» из-за просчетов по Украине

12 октября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Байден вновь предупредил о ядерном «Армагеддоне» из-за Украины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конфликт на Украине может сопровождаться просчетами, которые чреваты ядерным «Армагеддоном». С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия для защиты суверенитета России. «Он [Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны. Подобный исход событий, по его мнению, непременно приведет к «Армагеддону». В ответ на это читатели британского издания The Telegraph призвали отправить Байдена в приют и назвали его параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза.

Конфликт на Украине может сопровождаться просчетами, которые чреваты ядерным «Армагеддоном». С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия для защиты суверенитета России. «Он [Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны. Подобный исход событий, по его мнению, непременно приведет к «Армагеддону». В ответ на это читатели британского издания The Telegraph призвали отправить Байдена в приют и назвали его параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза.