Генпрокурор раскритиковал организацию частичной мобилизации в России

12 октября 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Мобилизационная система в РФ требует модернизации, считает Игорь Краснов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Основной проблемой организации частичной мобилизации в России является отсутствие единого подхода к формированию баз данных в уполномоченных органах. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «[Проблема] в отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». При этом ответственные за мобилизацию должностные лица стремятся как можно скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил, отметил генпрокурор. По мнению Краснова, существующая в РФ мобилизационная система требует модернизации и внедрения передовых технологий. «И делать тут одни военкоматы „крайними“ неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются», — добавил он. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что мобилизация вскрыла много проблем, которые накопились за долгий срок, передает телеканал 360. По словам Краснова, с 21 сентября на личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. В связи с этим генпрокурор запретил обрабатывать обращения граждан по вопросу частичной мобилизации дольше трех суток.

Основной проблемой организации частичной мобилизации в России является отсутствие единого подхода к формированию баз данных в уполномоченных органах. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «[Проблема] в отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». При этом ответственные за мобилизацию должностные лица стремятся как можно скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил, отметил генпрокурор. По мнению Краснова, существующая в РФ мобилизационная система требует модернизации и внедрения передовых технологий. «И делать тут одни военкоматы „крайними“ неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются», — добавил он. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что мобилизация вскрыла много проблем, которые накопились за долгий срок, передает телеканал 360. По словам Краснова, с 21 сентября на личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. В связи с этим генпрокурор запретил обрабатывать обращения граждан по вопросу частичной мобилизации дольше трех суток.