11 октября 2022

Мать мобилизованного отправили на лечение из Далматово в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Далматово помогли матери мобилизованного отправиться на лечение в Курган Фото:
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Мобилизация в России

Администрация Далматовского округа помогла матери мобилизованного мужчины уехать на лечение в курганскую больницу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Александр Столбов.

«Специалисты соцслужбы и администрации района связались с каждой семьей, чей муж и сын призван на защиту Родины и выяснили, в чем им нужна помощь. Так, организована доставка на плановое лечение в Курган матери одного из мобилизованных», — пишет Столбов. В том числе помощи в приобретении дров попросили 14 семей, из них 8 семей уже получили помощь, остальным дрова доставят в ближайшее время.

Еще 12 семей из Далматово получили продуктовые наборы, в них вошли рыбные и мясные консервы, крупы, чай, макароны, сахар, чай и печенье. Также одной семье помогли подключить газ и купить газовое оборудование.

Как отмечает Столбов, в Далматовском округе возобновил работу штаб #МЫВМЕСТЕ, работающий круглосуточно. Семьи мобилизованных граждан могут обратиться в штаб за психологической, гуманитарной. Юридической и любой другой поддержкой на горячую линию по телефону: 8 800 200 34 11. В том числе обращения принимаются в офисе штаба по адресу: г. Далматово, ул. 4-го Уральского полка, 111, второй этаж. Режим работы: с 8:00 до 16:00.

До этого URA.RU писало, что в школах и детских садах Шадринска организуют бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных граждан. Также администрация Шадринска оказала адресную помощь нескольким семьям мобилизованных.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

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Администрация Далматовского округа помогла матери мобилизованного мужчины уехать на лечение в курганскую больницу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Александр Столбов. «Специалисты соцслужбы и администрации района связались с каждой семьей, чей муж и сын призван на защиту Родины и выяснили, в чем им нужна помощь. Так, организована доставка на плановое лечение в Курган матери одного из мобилизованных», — пишет Столбов. В том числе помощи в приобретении дров попросили 14 семей, из них 8 семей уже получили помощь, остальным дрова доставят в ближайшее время. Еще 12 семей из Далматово получили продуктовые наборы, в них вошли рыбные и мясные консервы, крупы, чай, макароны, сахар, чай и печенье. Также одной семье помогли подключить газ и купить газовое оборудование. Как отмечает Столбов, в Далматовском округе возобновил работу штаб #МЫВМЕСТЕ, работающий круглосуточно. Семьи мобилизованных граждан могут обратиться в штаб за психологической, гуманитарной. Юридической и любой другой поддержкой на горячую линию по телефону: 8 800 200 34 11. В том числе обращения принимаются в офисе штаба по адресу: г. Далматово, ул. 4-го Уральского полка, 111, второй этаж. Режим работы: с 8:00 до 16:00. До этого URA.RU писало, что в школах и детских садах Шадринска организуют бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных граждан. Также администрация Шадринска оказала адресную помощь нескольким семьям мобилизованных. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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