Для детей курганских мобилизованных организуют бесплатные допзанятия в школах и садах

Власти Кургана отчитываются о помощи, которую оказывают семьям мобилизованных

В Шадринске для детей мобилизованных проведут бесплатные допзанятия в школах и садах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Власти Кургана рассказали о помощи, которую оказывают семьям мобилизованных. Так, администрация Шадринска приняла решение организовать в школах, садах и учреждениях допобразования бесплатные дополнительные занятия для их детей. Также помогает оказывать помощь семьям мобилизованных волонтерский штаб «Мы вместе», сообщается на сайте правительства Курганской области.

«Житель города Шадринска не успел завершить ремонт системы отопления в своем доме, когда был призван на СВО. Его семье помогли установить радиатор, теперь мама и двое детей будут зимовать в тепле. Кроме того, в одном из детских садов Шадринска скорректировали график работы группы, чтобы матери ребенка, отца которого мобилизовали, было удобнее его забирать», — указано на сайте ведомства.

Ранее управление социальной защиты Курганской области с главами муниципальных округов закончили формировать список потребностей семей мобилизованных. Губернатор Вадим Шумков рассказал, что в основном семьи мобилизованных курганцев нуждаются в газификации, ремонте кровли, закупке дров, а также в приостановлении исполнительных производств.

Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин.