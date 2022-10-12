Пригожин опроверг свой визит к свердловским заключенным

13 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В некоторых свердловских колониях ждали приезда Пригожина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с «батальонно-тактической группой „Вагнера“», прилетал в Свердловскую область, где побывал в нескольких исправительных колониях. Он встречался с заключенными и приглашал принять участие в спецоперации, сообщил URA.RU источник, близкий к системе ГУФСИН. В самом ведомстве эту информацию опровергли, как и в пресс-службе компании «Конкорд», главой которой является Пригожин. «В Ивделе Пригожин побывал в ИК-63. Объяснял, что на первоначальном этапе берут всех, кроме педофилов. Дальше часть отсеивают, если кто-то не подходит. Уговаривали даже тех, у кого сроки меньше пяти лет. Мотивация такая: четыре месяца служишь и свободен, если выжил», — рассказал источник. Новость по теме Пригожин ответил матом на провокационное обвинение Невзорова* в адрес ЧВК «Вагнер» Другой инсайдер сообщил, что Евгений Пригожин побывал в колониях Тавды, в частности, в ИК-26. «В день его прилета над городом кружили три вертолета, из них — два военных. Для посадки подготовили заброшенный аэропорт», — передает собеседник. По его словам, бизнесмен побывал сразу в трех ИК, что есть в Тавде. «Приглашал послужить родине. По нашей информации, прежде всего интересовали те заключенные, кто сидит со сроком от 23 лет», — уточнил инсайдер. В распоряжении агентства имеется скрин переписки людей, причастных к прилету Пригожина в Тавду. «Вся зона ждет Пригожина, с ночи сидят на полосе, фонари с зон сняли, замерзли», — пишет один из участников диалога. Также по неподтвержденной информации, на текущей неделе бизнесмен побывал в ИК-5 Нижнего Тагила и в одной из колоний Каменск-Уральского, где отобрал около 100 человек. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН Свердловской области. «Никакого визита не было, все это бред», — ответил представитель ведомства. Отрицают приезд Евгения Пригожина и в компании «Конкорд». «Проверяйте тщательнее свои источники. У нас пока такой информации нет», — ответили на письменный запрос в пресс-службе. Ранее в Совете Федерации России разработали законопроект, согласно которому осужденным разрешат участвовать в боевых действиях. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских лицах. В Тавде готовились к приезду Евгения Пригожина Фото: читатель URA.RU

Бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с «батальонно-тактической группой „Вагнера“», прилетал в Свердловскую область, где побывал в нескольких исправительных колониях. Он встречался с заключенными и приглашал принять участие в спецоперации, сообщил URA.RU источник, близкий к системе ГУФСИН. В самом ведомстве эту информацию опровергли, как и в пресс-службе компании «Конкорд», главой которой является Пригожин. «В Ивделе Пригожин побывал в ИК-63. Объяснял, что на первоначальном этапе берут всех, кроме педофилов. Дальше часть отсеивают, если кто-то не подходит. Уговаривали даже тех, у кого сроки меньше пяти лет. Мотивация такая: четыре месяца служишь и свободен, если выжил», — рассказал источник. Другой инсайдер сообщил, что Евгений Пригожин побывал в колониях Тавды, в частности, в ИК-26. «В день его прилета над городом кружили три вертолета, из них — два военных. Для посадки подготовили заброшенный аэропорт», — передает собеседник. По его словам, бизнесмен побывал сразу в трех ИК, что есть в Тавде. «Приглашал послужить родине. По нашей информации, прежде всего интересовали те заключенные, кто сидит со сроком от 23 лет», — уточнил инсайдер. В распоряжении агентства имеется скрин переписки людей, причастных к прилету Пригожина в Тавду. «Вся зона ждет Пригожина, с ночи сидят на полосе, фонари с зон сняли, замерзли», — пишет один из участников диалога. Также по неподтвержденной информации, на текущей неделе бизнесмен побывал в ИК-5 Нижнего Тагила и в одной из колоний Каменск-Уральского, где отобрал около 100 человек. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН Свердловской области. «Никакого визита не было, все это бред», — ответил представитель ведомства. Отрицают приезд Евгения Пригожина и в компании «Конкорд». «Проверяйте тщательнее свои источники. У нас пока такой информации нет», — ответили на письменный запрос в пресс-службе. Ранее в Совете Федерации России разработали законопроект, согласно которому осужденным разрешат участвовать в боевых действиях. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских лицах.