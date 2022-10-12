Пригожин ответил матом на провокационное обвинение Невзорова* в адрес ЧВК «Вагнер»

12 октября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что Олега Соколова не взяли бы в ЧВК «Вагнер» по идеологическим причинам (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин призвал журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) «не морочить голову» общественности и работать честно. Так бизнесмен прокомментировал фейк о вступлении в ряды ЧВК историка Олега Соколова, который ранее был осужден за жестокое убийство. «Не извращайтесь, Александр Глебович, мы бы не взяли профессора Соколова по идеологическим причинам. Женщин надо ***** (любить — прим. ред.), а не расчленять. Хочется сказать, Александр Глебович, не ***** мозги (не вводите людей в заблуждение — прим. ред.). Работайте чисто и честно», — заявил «Ридусу» Евгений Пригожин. Также предприниматель отметил, что своей публикацией Невзоров попытался спровоцировать основателя ЧВК «Вагнер» на обвинения. «Взамен этого израильское руководство будет носить на руках Александра Глебовича как человека, который чуть не пал жертвой от рук злодея Пригожина», — предвосхитил он. Историк Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. Позже выяснилось, что он расчленил девушку, с который был в отношениях с 2015 года. В 2020 году суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы. Ранее Невзоров опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой изображены бойцы ЧВК «Вагнер», среди которых якобы стоит Соколов. Позже пользователи опровергли это изображение. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России.

Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин призвал журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) «не морочить голову» общественности и работать честно. Так бизнесмен прокомментировал фейк о вступлении в ряды ЧВК историка Олега Соколова, который ранее был осужден за жестокое убийство. «Не извращайтесь, Александр Глебович, мы бы не взяли профессора Соколова по идеологическим причинам. Женщин надо ***** (любить — прим. ред.), а не расчленять. Хочется сказать, Александр Глебович, не ***** мозги (не вводите людей в заблуждение — прим. ред.). Работайте чисто и честно», — заявил «Ридусу» Евгений Пригожин. Также предприниматель отметил, что своей публикацией Невзоров попытался спровоцировать основателя ЧВК «Вагнер» на обвинения. «Взамен этого израильское руководство будет носить на руках Александра Глебовича как человека, который чуть не пал жертвой от рук злодея Пригожина», — предвосхитил он. Историк Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. Позже выяснилось, что он расчленил девушку, с который был в отношениях с 2015 года. В 2020 году суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы. Ранее Невзоров опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой изображены бойцы ЧВК «Вагнер», среди которых якобы стоит Соколов. Позже пользователи опровергли это изображение. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России.