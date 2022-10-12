Совфед предложил разрешить осужденным россиянам участвовать в спецоперации

13 октября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Совфед предложил разрешить части осужденных россиян участвовать в спецоперации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешат участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС. «В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — говорится в пояснительной записке к документу. Сенаторы считают, что закон актуален, так как отвечает интересам безопасности России и принципам гуманизации уголовного законодательства. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, инициатива была разработана на основании обращений граждан, а также при учете мнения профессионального и экспертного общества. Согласно документу, осужденные смогут рассчитывать на отсрочку от реального отбывания наказания до фактического окончания боевых действий, если он изъявит желание принять участие в боевых действиях в военное время. Кроме того, закон предусматривает возможность снятия судимости и замены части наказания на более мягкий вид в случае, если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление». Уточняется, что предоставление отсрочки предусматривается только гражданам, впервые осужденным за преступления небольшой и средней тяжести. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Глава СПЧ Валерий Фадеев допустил участие заключенных в мобилизации.

Члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешат участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС. «В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — говорится в пояснительной записке к документу. Сенаторы считают, что закон актуален, так как отвечает интересам безопасности России и принципам гуманизации уголовного законодательства. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, инициатива была разработана на основании обращений граждан, а также при учете мнения профессионального и экспертного общества. Согласно документу, осужденные смогут рассчитывать на отсрочку от реального отбывания наказания до фактического окончания боевых действий, если он изъявит желание принять участие в боевых действиях в военное время. Кроме того, закон предусматривает возможность снятия судимости и замены части наказания на более мягкий вид в случае, если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление». Уточняется, что предоставление отсрочки предусматривается только гражданам, впервые осужденным за преступления небольшой и средней тяжести. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Глава СПЧ Валерий Фадеев допустил участие заключенных в мобилизации.