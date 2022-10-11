11 октября 2022

На поджигателей мэрии челябинского города завели дело о теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
Мэрию Бакала попытались поджечь в ночь на 10 октября (фото из архива) Фото:

Забросавшие бутылками с горючей смесью здание администрации Бакала (Челябинская область) члены местной рок-группы «Room 32» стали фигурантами уголовного дела о терроризме. Об этом сообщил URA.RU 12 октября источник в правоохранительных органах.

«Задержанным ФСБ участникам акции инкриминируют ч.2 ст. 205 УК РФ. То есть террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц или организованной группой. Максимальная санкция по этой статьи — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет», — пояснил инсайдер.

По его словам, Центральный районный суд Челябинска только что принял решение об аресте подозреваемых на два месяца — их они проведут в СИЗО. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. До пресс-службы суда дозвониться не удалось.

Инцидент с бакальской мэрией произошел в ночь на 10 октября. Злоумышленники разбили окна и закинули в помещение две бутылки с коктейлем Молотова. Однако начинающийся пожар смог погасить охранник. Ущерб ограничился сгоревшим линолеумом, закопченными стенами и испорченным стендом.

По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники регионального УФСБ. Ими оказались местные музыканты, помимо местной рок-группы состоящие в нескольких лево- и праворадикальных объединениях, в том числе проукраинских.

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Забросавшие бутылками с горючей смесью здание администрации Бакала (Челябинская область) члены местной рок-группы «Room 32» стали фигурантами уголовного дела о терроризме. Об этом сообщил URA.RU 12 октября источник в правоохранительных органах. «Задержанным ФСБ участникам акции инкриминируют ч.2 ст. 205 УК РФ. То есть террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц или организованной группой. Максимальная санкция по этой статьи — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет», — пояснил инсайдер. По его словам, Центральный районный суд Челябинска только что принял решение об аресте подозреваемых на два месяца — их они проведут в СИЗО. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. До пресс-службы суда дозвониться не удалось. Инцидент с бакальской мэрией произошел в ночь на 10 октября. Злоумышленники разбили окна и закинули в помещение две бутылки с коктейлем Молотова. Однако начинающийся пожар смог погасить охранник. Ущерб ограничился сгоревшим линолеумом, закопченными стенами и испорченным стендом. По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники регионального УФСБ. Ими оказались местные музыканты, помимо местной рок-группы состоящие в нескольких лево- и праворадикальных объединениях, в том числе проукраинских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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