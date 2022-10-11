На поджигателей мэрии челябинского города завели дело о теракте

Мэрию Бакала попытались поджечь в ночь на 10 октября (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Забросавшие бутылками с горючей смесью здание администрации Бакала (Челябинская область) члены местной рок-группы «Room 32» стали фигурантами уголовного дела о терроризме. Об этом сообщил URA.RU 12 октября источник в правоохранительных органах.

«Задержанным ФСБ участникам акции инкриминируют ч.2 ст. 205 УК РФ. То есть террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц или организованной группой. Максимальная санкция по этой статьи — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет», — пояснил инсайдер.

По его словам, Центральный районный суд Челябинска только что принял решение об аресте подозреваемых на два месяца — их они проведут в СИЗО. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. До пресс-службы суда дозвониться не удалось.

Инцидент с бакальской мэрией произошел в ночь на 10 октября. Злоумышленники разбили окна и закинули в помещение две бутылки с коктейлем Молотова. Однако начинающийся пожар смог погасить охранник. Ущерб ограничился сгоревшим линолеумом, закопченными стенами и испорченным стендом.

По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники регионального УФСБ. Ими оказались местные музыканты, помимо местной рок-группы состоящие в нескольких лево- и праворадикальных объединениях, в том числе проукраинских.