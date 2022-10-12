Spiegel: у Украины заканчивается оружие, ракеты и ПВО 12 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 + Поставки западных стран не меняют ситуацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Западные поставки не слишком улучшают ситуацию. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Украинцы отчаянно ищут боеприпасы», — цитирует журнал военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям. Украине не хватает систем противоракетной обороны для эффективной защиты своей страны. При этом, сообщается, что США пообещали восемь систем «Насам», а Германия согласовала отправление четыре IRIS-T. Но столь малое количество поставляемых систем не может кардинально поменять ситуацию для украинских властей. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту жителей Донбасса от систематических бомбежек. Украинские войска испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Западные поставки не слишком улучшают ситуацию. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Украинцы отчаянно ищут боеприпасы», — цитирует журнал военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям. Украине не хватает систем противоракетной обороны для эффективной защиты своей страны. При этом, сообщается, что США пообещали восемь систем «Насам», а Германия согласовала отправление четыре IRIS-T. Но столь малое количество поставляемых систем не может кардинально поменять ситуацию для украинских властей. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту жителей Донбасса от систематических бомбежек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям