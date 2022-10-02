США пообещали Украине предоставлять ежемесячно 1,5 млрд долларов

02 октября 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

США призывают страны Евросоюза ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения российской спецоперации. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников. «Ожидаемый уровень финансирования [Украины] со стороны европейских стран будет таким же масштабным, как и ежемесячные 1,5 миллиарда долларов, которые США готовы предоставлять ежемесячно. Финансирование имеет решающее значение для покрытия основных государственных расходы, трат на поддержание школ, больниц и электросетей Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, главы государств — членов ЕС обсудят объемы финансовой помощи, необходимой для поддержания экономики Киева, на саммите, который пройдет на следующей неделе в Чехии. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будет проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Ожидается, что в скором времени Пентагон разместит в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО.

США готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения российской спецоперации. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников. «Ожидаемый уровень финансирования [Украины] со стороны европейских стран будет таким же масштабным, как и ежемесячные 1,5 миллиарда долларов, которые США готовы предоставлять ежемесячно. Финансирование имеет решающее значение для покрытия основных государственных расходы, трат на поддержание школ, больниц и электросетей Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, главы государств — членов ЕС обсудят объемы финансовой помощи, необходимой для поддержания экономики Киева, на саммите, который пройдет на следующей неделе в Чехии. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будет проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Ожидается, что в скором времени Пентагон разместит в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО.