02 октября 2022

США пообещали Украине предоставлять ежемесячно 1,5 млрд долларов

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
США призывают страны Евросоюза ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения российской спецоперации. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников.

«Ожидаемый уровень финансирования [Украины] со стороны европейских стран будет таким же масштабным, как и ежемесячные 1,5 миллиарда долларов, которые США готовы предоставлять ежемесячно. Финансирование имеет решающее значение для покрытия основных государственных расходы, трат на поддержание школ, больниц и электросетей Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, главы государств — членов ЕС обсудят объемы финансовой помощи, необходимой для поддержания экономики Киева, на саммите, который пройдет на следующей неделе в Чехии.

США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будет проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Ожидается, что в скором времени Пентагон разместит в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО.

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США готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения российской спецоперации. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников. «Ожидаемый уровень финансирования [Украины] со стороны европейских стран будет таким же масштабным, как и ежемесячные 1,5 миллиарда долларов, которые США готовы предоставлять ежемесячно. Финансирование имеет решающее значение для покрытия основных государственных расходы, трат на поддержание школ, больниц и электросетей Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, главы государств — членов ЕС обсудят объемы финансовой помощи, необходимой для поддержания экономики Киева, на саммите, который пройдет на следующей неделе в Чехии. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных, на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будет проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Ожидается, что в скором времени Пентагон разместит в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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