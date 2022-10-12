Ямальских мобилизованных из Тюмени отправили в зону СВО. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень
В Тюмени ямальцев провожали родные и близкие Фото:

Ямальцев, призванных в рамках частичной мобилизации, 12 октября отправили из Тюмени в зону СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Мобилизованных в числе прочих проводила депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Ирина Соколова.

«Сегодня вы отправляетесь на помощь людям, которые восемь с лишним лет жили в ужасах войны. Вы идете защищать свободу и независимость, мирную жизнь своих жен и матерей. И мы гордимся вами. Желаю вам крепости духа и настоящего боевого братства. Ямал ждет вас домой с победой», — заявила парламентарий.

По словам корреспондента, на площади железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованных провожают их родные. После официальных мероприятий военным дали 20 минут на прощание с близкими.

Ранее агентство писало, что 10 октября из Тюмени отправилась первая партия мобилизованных. По информации правительства региона, они пройдут дополнительную военную подготовку в Южном военном округе.

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Ямальцев, призванных в рамках частичной мобилизации, 12 октября отправили из Тюмени в зону СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Мобилизованных в числе прочих проводила депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Ирина Соколова. «Сегодня вы отправляетесь на помощь людям, которые восемь с лишним лет жили в ужасах войны. Вы идете защищать свободу и независимость, мирную жизнь своих жен и матерей. И мы гордимся вами. Желаю вам крепости духа и настоящего боевого братства. Ямал ждет вас домой с победой», — заявила парламентарий. По словам корреспондента, на площади железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованных провожают их родные. После официальных мероприятий военным дали 20 минут на прощание с близкими. Ранее агентство писало, что 10 октября из Тюмени отправилась первая партия мобилизованных. По информации правительства региона, они пройдут дополнительную военную подготовку в Южном военном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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