Ямальских мобилизованных из Тюмени отправили в зону СВО. Видео

12 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени ямальцев провожали родные и близкие Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямальцев, призванных в рамках частичной мобилизации, 12 октября отправили из Тюмени в зону СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Мобилизованных в числе прочих проводила депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Ирина Соколова. «Сегодня вы отправляетесь на помощь людям, которые восемь с лишним лет жили в ужасах войны. Вы идете защищать свободу и независимость, мирную жизнь своих жен и матерей. И мы гордимся вами. Желаю вам крепости духа и настоящего боевого братства. Ямал ждет вас домой с победой», — заявила парламентарий. По словам корреспондента, на площади железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованных провожают их родные. После официальных мероприятий военным дали 20 минут на прощание с близкими. Ранее агентство писало, что 10 октября из Тюмени отправилась первая партия мобилизованных. По информации правительства региона, они пройдут дополнительную военную подготовку в Южном военном округе.

Ямальцев, призванных в рамках частичной мобилизации, 12 октября отправили из Тюмени в зону СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Мобилизованных в числе прочих проводила депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Ирина Соколова. «Сегодня вы отправляетесь на помощь людям, которые восемь с лишним лет жили в ужасах войны. Вы идете защищать свободу и независимость, мирную жизнь своих жен и матерей. И мы гордимся вами. Желаю вам крепости духа и настоящего боевого братства. Ямал ждет вас домой с победой», — заявила парламентарий. По словам корреспондента, на площади железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованных провожают их родные. После официальных мероприятий военным дали 20 минут на прощание с близкими. Ранее агентство писало, что 10 октября из Тюмени отправилась первая партия мобилизованных. По информации правительства региона, они пройдут дополнительную военную подготовку в Южном военном округе.