11 октября 2022

Мобилизованный челябинец умер в военном городке Екатеринбурга от передозировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза показала, что мобилизованный умер от передозировки наркотиками Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный житель Снежинска Максим Родионов, который скончался в 32 военном городке Екатеринбурга, употребил слишком много наркотиков. О передозировке Родионова, приведшей к смерти, URA.RU сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале.

«Смерть мобилизованного произошла от передозировки наркотиками. Он употреблял запрещенные вещества с еще одним мобилизованным», — сообщил URA.RU Иванов.

Гибель Родионова произошла в минувшие выходные. Ему было 27 лет. Власти Снежинска связались с родственниками мобилизованного, им будет оказана полная поддержка. Как сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сейчас прорабатывается вопрос выплат семьям, чьи родственники погибли в свердловских учебных центрах после мобилизации.

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Мобилизованный житель Снежинска Максим Родионов, который скончался в 32 военном городке Екатеринбурга, употребил слишком много наркотиков. О передозировке Родионова, приведшей к смерти, URA.RU сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале. «Смерть мобилизованного произошла от передозировки наркотиками. Он употреблял запрещенные вещества с еще одним мобилизованным», — сообщил URA.RU Иванов. Гибель Родионова произошла в минувшие выходные. Ему было 27 лет. Власти Снежинска связались с родственниками мобилизованного, им будет оказана полная поддержка. Как сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сейчас прорабатывается вопрос выплат семьям, чьи родственники погибли в свердловских учебных центрах после мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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