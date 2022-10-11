Спикер челябинского сельсовета записался в ряды добровольцев

Депутат Андрей Брусков проходит боевое слаживание в Ростовской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат и председатель Подовинного сельсовета Октябрьского района (Челябинская область) Андрей Брусков стал добровольцем специальной военной операции. Об этом URA.RU 12 октября сообщил глава района Михаил Молчан.

«Председатель депутатов Подовинного сельского поселения Андрей Брусков стал добровольцем. В настоящее время он находится в Ростовской области, где проходит боевое слаживание. Связи с ним нет», — рассказал Молчан.

Глава района отметил, что перед уходом на фронт Брусков работал в местной школе учителем труда. Его обязанности спикера на время его отсутствия в статусе и. о. будет исполнять его заместитель.

«Брусков физически крепкий парень. Он занимается борьбой и прививал ученикам любовь к силовым единоборствам. Выступал за организацию зала по борьбе. Добровольца с такой физической подготовкой могут взять и в разведроту», — считает Молчан.

12 октября на совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер заявил, что поддерживает представителей власти в регионе, кто отправился добровольцем на фронт. Текслер отметил, что выше 21% от общего количества уже мобилизованных из региона— это добровольцы.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.