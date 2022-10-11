Строители предлагают жителям ХМАО работу с бронью от мобилизации

Военно-строительная компания ищет в Сургуте прораба с бронью от мобилизации

12 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Работникам компания обещает предоставить бронь от мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Военно-строительная компания» компания ищет в Сургуте дорожного рабочего и прораба. Будущим сотрудникам на время трудоустройства предприятие готово предоставить бронь от мобилизации. Объявления размещены на сайте HeadHunter. «Дорожный рабочий, зарплата от 75 000 рублей до вычета налогов. Работа в филиале „СУ по ВКС“ ППК „ВСК“ на объекте строительства — аэродром северо-западнее пгт. Воргашор (республика Коми — прим. URA.RU). Право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы», — говорится в объявлении на сайте. Аналогичные условия работодатель предлагает и сотруднику на должность производителя работ, за исключением места работы и зарплаты. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей, но работать придется в Воркуте. Работодатель предлагает будущим работникам проживание на объекте за счет организации, а также обещает выплачивать суточные и оплатить проезд к месту поездом. Связаться с самой компанией на момент публикации новости не удалось. По указанным в объявлении номерам на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ищут IT-шника на место с бронью от мобилизации. Компания готова платить системному администратору от 50 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. При это ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Среди них в том числе IT-специалисты и работники предприятий оборонного комплекса. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Военно-строительная компания» компания ищет в Сургуте дорожного рабочего и прораба. Будущим сотрудникам на время трудоустройства предприятие готово предоставить бронь от мобилизации. Объявления размещены на сайте HeadHunter. «Дорожный рабочий, зарплата от 75 000 рублей до вычета налогов. Работа в филиале „СУ по ВКС“ ППК „ВСК“ на объекте строительства — аэродром северо-западнее пгт. Воргашор (республика Коми — прим. URA.RU). Право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы», — говорится в объявлении на сайте. Аналогичные условия работодатель предлагает и сотруднику на должность производителя работ, за исключением места работы и зарплаты. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей, но работать придется в Воркуте. Работодатель предлагает будущим работникам проживание на объекте за счет организации, а также обещает выплачивать суточные и оплатить проезд к месту поездом. Связаться с самой компанией на момент публикации новости не удалось. По указанным в объявлении номерам на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ищут IT-шника на место с бронью от мобилизации. Компания готова платить системному администратору от 50 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. При это ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Среди них в том числе IT-специалисты и работники предприятий оборонного комплекса. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.