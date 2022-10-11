Омбудсмен Мерзлякова: свердловский город завершил частичную мобилизацию

Красноуфимский военкомат выполнил план по частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Красноуфимский [военкомат] раньше других закончил свой мобилизационный пакет», — рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС. Она не уточнила, сколько человек было мобилизовано.
URA.RU обратилось в военкомат. Там воздержались от комментариев. Дозвониться до самой Мерзляковой агентству не удалось.
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента Владимира Путина, заявившего, что для участия в спецоперации требуются в первую очередь запасники с боевым опытом и военно-учетной специальностью. По плану, будут мобилизованы 300 тысяч человек. Спецоперация России на Украине, начатая 24 февраля призвана спасти жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 году.
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