11 октября 2022

Омбудсмен Мерзлякова: свердловский город завершил частичную мобилизацию

Военкомат Красноуфимска завершил частичную мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Частичная мобилизация в Свердловской области стартовала в сентябре Фото:

Красноуфимский военкомат выполнил план по частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Красноуфимский [военкомат] раньше других закончил свой мобилизационный пакет», — рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС. Она не уточнила, сколько человек было мобилизовано.

URA.RU обратилось в военкомат. Там воздержались от комментариев. Дозвониться до самой Мерзляковой агентству не удалось.

Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента Владимира Путина, заявившего, что для участия в спецоперации требуются в первую очередь запасники с боевым опытом и военно-учетной специальностью. По плану, будут мобилизованы 300 тысяч человек. Спецоперация России на Украине, начатая 24 февраля призвана спасти жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 году.

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Красноуфимский военкомат выполнил план по частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Красноуфимский [военкомат] раньше других закончил свой мобилизационный пакет», — рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС. Она не уточнила, сколько человек было мобилизовано. URA.RU обратилось в военкомат. Там воздержались от комментариев. Дозвониться до самой Мерзляковой агентству не удалось. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента Владимира Путина, заявившего, что для участия в спецоперации требуются в первую очередь запасники с боевым опытом и военно-учетной специальностью. По плану, будут мобилизованы 300 тысяч человек. Спецоперация России на Украине, начатая 24 февраля призвана спасти жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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