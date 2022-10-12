Кремль оценил роль США и ЕС в решении конфликта Армении и Азербайджана

Кремль отметил роль Запада в решении конфликта Армении и Азербайджана

12 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Россия продолжит стабилизировать отношения Азербайджана и Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Страны Европы и США при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе использовали наработки России. Об этом на пресс-конференции 12 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент «URA.RU». «Россия содействует активизации связи Азербайджана с Арменией. Основой для достижения устойчивого мира и решения проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Отношения между странами более или менее стабилизировались. Мы, конечно, видим, что в эту работу пытаются вклиниться не региональные игроки — страны Европы и США, но в основном они используют наши наработки», — подчеркнул Ушаков, анонсируя двухстороннюю встречу президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 13 октября в Астане (Казахстан). По словам помощника президента РФ, российская сторона предложит странам провести саммит в трехстороннем формате. «В ближайшее время надеемся согласовать сроки его проведения. Он будет полезным и продуктивным», — резюмировал Ушаков. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. Президент США Джо Байден в поздравлении с Днем независимости Армении пообещал поддерживать страну в конфликте с Азербайджаном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Европы и США при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе использовали наработки России. Об этом на пресс-конференции 12 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент «URA.RU». «Россия содействует активизации связи Азербайджана с Арменией. Основой для достижения устойчивого мира и решения проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Отношения между странами более или менее стабилизировались. Мы, конечно, видим, что в эту работу пытаются вклиниться не региональные игроки — страны Европы и США, но в основном они используют наши наработки», — подчеркнул Ушаков, анонсируя двухстороннюю встречу президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 13 октября в Астане (Казахстан). По словам помощника президента РФ, российская сторона предложит странам провести саммит в трехстороннем формате. «В ближайшее время надеемся согласовать сроки его проведения. Он будет полезным и продуктивным», — резюмировал Ушаков. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. Президент США Джо Байден в поздравлении с Днем независимости Армении пообещал поддерживать страну в конфликте с Азербайджаном.