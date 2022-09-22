США вмешиваются в новый конфликт вблизи границ России

Джо Байден пообещал поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден поздравил Армению с Днем независимости Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент США Джо Байден направил поздравление с Днем независимости Армения премьер-министру Николу Пашиняну. В поздравительном послании американский лидер пообещал поддерживать Армению в конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Аrka.

«Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями», -.

Кроме того, Байден выразил соболезнования в связи с погибшими гражданами. США обещает работать для содействия мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает Нагорный Карабах своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Армения призвала США ввести санкции против Азербайджана, передает «Федеральное агентство новостей». Азербайджан передал Армении еще 95 тел погибших в конфликте военных, пишет MK.RU.

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Президент США Джо Байден направил поздравление с Днем независимости Армения премьер-министру Николу Пашиняну. В поздравительном послании американский лидер пообещал поддерживать Армению в конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Аrka. «Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями», -. Кроме того, Байден выразил соболезнования в связи с погибшими гражданами. США обещает работать для содействия мирному урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает Нагорный Карабах своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Армения призвала США ввести санкции против Азербайджана, передает «Федеральное агентство новостей». Азербайджан передал Армении еще 95 тел погибших в конфликте военных, пишет MK.RU.
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