США вмешиваются в новый конфликт вблизи границ России

Джо Байден пообещал поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном

22 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Джо Байден поздравил Армению с Днем независимости Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент США Джо Байден направил поздравление с Днем независимости Армения премьер-министру Николу Пашиняну. В поздравительном послании американский лидер пообещал поддерживать Армению в конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Аrka. «Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями», -. Кроме того, Байден выразил соболезнования в связи с погибшими гражданами. США обещает работать для содействия мирному урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает Нагорный Карабах своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Армения призвала США ввести санкции против Азербайджана, передает «Федеральное агентство новостей». Азербайджан передал Армении еще 95 тел погибших в конфликте военных, пишет MK.RU .

Президент США Джо Байден направил поздравление с Днем независимости Армения премьер-министру Николу Пашиняну. В поздравительном послании американский лидер пообещал поддерживать Армению в конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Аrka. «Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями», -. Кроме того, Байден выразил соболезнования в связи с погибшими гражданами. США обещает работать для содействия мирному урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает Нагорный Карабах своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Армения призвала США ввести санкции против Азербайджана, передает «Федеральное агентство новостей». Азербайджан передал Армении еще 95 тел погибших в конфликте военных, пишет MK.RU.