Остеопат Терновой: бегать по утрам опасно для здоровья

Остеопат Терновой: бег по утрам смертельно опасен для здоровья

13 октября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Интенсивный бег может стать причиной смерти, считает Константин Терновой Фото: Размик Закарян © URA.RU Интенсивный бег опасен для здоровья, он может стать причиной внезапной смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. «От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — объяснил Константин Терновой. Травматолог-ортопед подчеркнул, что лучше всего в качестве ежедневных спортивных нагрузок выбирать ходьбу. «Конечно, лучше ходить пешком. Ходьба, скандинавская ходьба — это полезные вещи. И, конечно, должна быть регулярная физическая нагрузка, иначе будет гиподинамия», — добавил Терновой. Ранее травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев назвал, сколько необходимо делать шагов в день. При малоподвижном образе жизни — до 3 тысяч, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов.

Интенсивный бег опасен для здоровья, он может стать причиной внезапной смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. «От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — объяснил Константин Терновой. Травматолог-ортопед подчеркнул, что лучше всего в качестве ежедневных спортивных нагрузок выбирать ходьбу. «Конечно, лучше ходить пешком. Ходьба, скандинавская ходьба — это полезные вещи. И, конечно, должна быть регулярная физическая нагрузка, иначе будет гиподинамия», — добавил Терновой. Ранее травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев назвал, сколько необходимо делать шагов в день. При малоподвижном образе жизни — до 3 тысяч, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов.