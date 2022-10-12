Кремль: Россия готова к переговорам с США, но никому себя не навязывает

12 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Российские власти заявили о готовности к переговорам с США Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не отказывается от переговоров с США на саммите «Большой двадцатки». Об этом 12 октября на пресс-конференции заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Что касается высказывания [Джо] Байдена, что он не видит смысла встречаться. Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов, протянутую руку мы никогда не отталкиваем, но если чувствует, что партнер не хочет общаться, мы себя не навязываем», — прокомментировал Ушаков. Президент США Джо Байден в среду заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN.

Россия не отказывается от переговоров с США на саммите «Большой двадцатки». Об этом 12 октября на пресс-конференции заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Что касается высказывания [Джо] Байдена, что он не видит смысла встречаться. Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов, протянутую руку мы никогда не отталкиваем, но если чувствует, что партнер не хочет общаться, мы себя не навязываем», — прокомментировал Ушаков. Президент США Джо Байден в среду заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN.