Байден отказался от переговоров с Путиным по Украине

12 октября 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что не видит смысла в переговорах с Путиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN. «Он [Путин] действует жестоко <…>. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил Байден. Ранее в Кремле заявили, что Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к выдвижению новых предложений по этой теме. Дипломат также допустил возможность переговоров Байдена с Путиным. По мнению Лаврова, в будущем они могут состояться.

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN. «Он [Путин] действует жестоко <…>. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил Байден. Ранее в Кремле заявили, что Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к выдвижению новых предложений по этой теме. Дипломат также допустил возможность переговоров Байдена с Путиным. По мнению Лаврова, в будущем они могут состояться.