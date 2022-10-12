Байден отказался от переговоров с Путиным по Украине

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Байден заявил, что не видит смысла в переговорах с Путиным Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN.

«Он [Путин] действует жестоко <…>. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил Байден.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к выдвижению новых предложений по этой теме. Дипломат также допустил возможность переговоров Байдена с Путиным. По мнению Лаврова, в будущем они могут состояться.

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Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу CNN. «Он [Путин] действует жестоко <…>. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил Байден. Ранее в Кремле заявили, что Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к выдвижению новых предложений по этой теме. Дипломат также допустил возможность переговоров Байдена с Путиным. По мнению Лаврова, в будущем они могут состояться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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