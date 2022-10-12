Глава МВФ раскрыла сумму, которая понадобится на помощь Украине в 2023 году

Глава МВФ: Украине нужно 4 млрд долларов внешнего финансирования ежемесячно в 2023 году
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Украине потребуется от 3 до 4 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно в следующем году, заявила Георгиева Фото:
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Украине потребуется от 3 до 4 миллиардов долларов внешней финансовой помощи в месяц в 2023 году, чтобы сохранить свою экономику. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«В настоящее время мы считаем, что потребности в финансировании будут составлять около 3-4 миллиардов долларов в месяц в 2023 году», — сказала Георгиева, передает агентство Reuters. По ее словам, высокий уровень внешней помощи будет по-прежнему необходим «для покрытия текущих бюджетных расходов».

Ранее сообщалось, что бюджет Евросоюза (ЕС) до 2027 года заканчивается из-за помощи Украине в 2022 году. Об этом сообщало деловое издание Financial Times. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине.

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Украине потребуется от 3 до 4 миллиардов долларов внешней финансовой помощи в месяц в 2023 году, чтобы сохранить свою экономику. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «В настоящее время мы считаем, что потребности в финансировании будут составлять около 3-4 миллиардов долларов в месяц в 2023 году», — сказала Георгиева, передает агентство Reuters. По ее словам, высокий уровень внешней помощи будет по-прежнему необходим «для покрытия текущих бюджетных расходов». Ранее сообщалось, что бюджет Евросоюза (ЕС) до 2027 года заканчивается из-за помощи Украине в 2022 году. Об этом сообщало деловое издание Financial Times. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине.
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