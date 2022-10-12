В Пентагоне оценили потребность Украины в военной помощи

Пентагон: Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах

12 октября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Ллойд Остин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине требуется дополнительные средства дальнего огневого поражения, системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями», — сказал он на пресс-конференции Генассамблеи ООН в Брюсселе, которая транслировалась на YouTube. Он выразил благодарность союзникам и партнерам, которые помогают обеспечить потребности Украины. Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Западные поставки не слишком улучшают ситуацию. Об этом передавал немецкий журнал Der Spiegel. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.

Украине требуется дополнительные средства дальнего огневого поражения, системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями», — сказал он на пресс-конференции Генассамблеи ООН в Брюсселе, которая транслировалась на YouTube. Он выразил благодарность союзникам и партнерам, которые помогают обеспечить потребности Украины. Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Западные поставки не слишком улучшают ситуацию. Об этом передавал немецкий журнал Der Spiegel. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.