Тюменку оправдали в суде за ненависть к рыбе на несанкционированном митинге

Тюменка во время митинга написала «нет в***е» из-за неприязни к вобле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жительницу Тюмени оправдали в суде, где на нее завели дело по дискредитации армии РФ за надпись «нет в***е», которую она нарисовала мелом на площади «Единства и Согласия» во время несанкционированного митинга против мобилизации. Женщина по имени Алиса смогла доказать, что подразумевала слова «нет вобле». Об этом сообщают в telegram-канале «Тюмень — богатый регион!».

«Производство по делу об административном правонарушении в отношении Алисы прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения», — написано в постановлении суда, которое опубликовано в telegram-канале. Сам инцидент произошел 24 сентября, когда девушка написала на асфальте «нет в***е», за что полиция составила на нее протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. В это же время проходил несанкционированный митинг против мобилизации.

Тюменка смога объяснить суду, что написала «нет в***е» из-за личной неприязни к вобле — одному из видов рыб. На судебном заседании никак не опровергли данные ей показания, а доказательства полиции сочли недостаточно достоверными.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на площади «Единства и Согласия» прошел несанкционированный митинг против мобилизации. При этом на несогласованном мероприятии не оказалось участников, а сама акция закончилась через полтора часа.

Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября 2022 года президент страны Владимир Путин. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.