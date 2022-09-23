Несанкционированная акция закончилась через полтора часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени закончилась незаконная акция против мобилизации. Большинство присутствующих на площади были молодыми девушками на вид от 16 до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Митингующие разошлись через полтора часа после начала несанкционированной акции.

«Первое время активистки стояли у фонтана, смотрели в смартфоны и изредка перешептывались между собой. Как будто по сигналу девушки достали мелки и начали рисовать различные символы. К некоторым подходили полицейские, проводили беседы, не грубили, интересовались у людей, зачем они пришли. Спрашивали документы. После отказа их предоставить, задерживали до установления личности», — рассказал корреспондент URA.RU.

По данным сотрудника агентства, сотрудники полиции задержали значительно меньше человек, чем на прошлой несанкционированной акции. Ранее URA.RU писало, что тюменцы, вышедшие на несогласованный митинг против частичной мобилизации, рискуют автоматически оказаться в числе первых участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В первую очередь призывают солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Первые группы резервистов отправились на сборы 22 сентября.



Сотрудники полиции спрашивали документы у прохожих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Митингующие девушки мелками рисовали различные символы Фото: Денис Моргунов © URA.RU