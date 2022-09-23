В Тюмени начался незаконный митинг против мобилизации

Незаконная акция против мобилизации началась в Тюмени на площади Единства и Согласия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В центре Тюмени на площади Единства и Согласия начался несанкционированный митинг против мобилизации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Организаторами незаконной акции выступают активисты движения «Весна».

«Прошло полчаса. Людей мало. Ходит полиция, проверяет документы. Их сложно назвать митингующими, они ничего не кричат», — сообщает корреспондент URA.RU.

По данным официального сообщества Тюменской области, на акцию в поддержку спецоперации РФ на Украине пришло более десяти тысяч человек. Также на митинге присутствовали представители власти.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима.