12 октября 2022

Посол РФ Антонов: заключенный в США россиянин Бут пожелал успехов армии РФ

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Виктор Бут пожелал успехов армии России в спецоперации, передал Анатолий Антонов Фото:
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В ходе встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым заключенный россиянин Виктор Бут пожелал успехов российским военным в выполнении задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом Антонов рассказал в беседе с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым.

«[Виктор Бут] очень беспокоится о том, что происходит в России, успешно ли проходит спецоперация. Просил передать нашим военным успехов, всего самого доброго, главное победа, останавливаться нельзя — только вперед», — сказал Анатолий Антонов.

Также дипломат отметил, что Бут очень хочет вернуться на родину. «Он тоскует по своей семье, по матери», — добавил Антонов.

Российских предприниматель Виктор Бут отбывает срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием. В МИД РФ заявляли, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.

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В ходе встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым заключенный россиянин Виктор Бут пожелал успехов российским военным в выполнении задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом Антонов рассказал в беседе с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым. «[Виктор Бут] очень беспокоится о том, что происходит в России, успешно ли проходит спецоперация. Просил передать нашим военным успехов, всего самого доброго, главное победа, останавливаться нельзя — только вперед», — сказал Анатолий Антонов. Также дипломат отметил, что Бут очень хочет вернуться на родину. «Он тоскует по своей семье, по матери», — добавил Антонов. Российских предприниматель Виктор Бут отбывает срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием. В МИД РФ заявляли, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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