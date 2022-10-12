Посол РФ Антонов: заключенный в США россиянин Бут пожелал успехов армии РФ

В ходе встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым заключенный россиянин Виктор Бут пожелал успехов российским военным в выполнении задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом Антонов рассказал в беседе с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым.
«[Виктор Бут] очень беспокоится о том, что происходит в России, успешно ли проходит спецоперация. Просил передать нашим военным успехов, всего самого доброго, главное победа, останавливаться нельзя — только вперед», — сказал Анатолий Антонов.
Также дипломат отметил, что Бут очень хочет вернуться на родину. «Он тоскует по своей семье, по матери», — добавил Антонов.
Российских предприниматель Виктор Бут отбывает срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием. В МИД РФ заявляли, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.
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В ходе встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым заключенный россиянин Виктор Бут пожелал успехов российским военным в выполнении задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом Антонов рассказал в беседе с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым. «[Виктор Бут] очень беспокоится о том, что происходит в России, успешно ли проходит спецоперация. Просил передать нашим военным успехов, всего самого доброго, главное победа, останавливаться нельзя — только вперед», — сказал Анатолий Антонов. Также дипломат отметил, что Бут очень хочет вернуться на родину. «Он тоскует по своей семье, по матери», — добавил Антонов. Российских предприниматель Виктор Бут отбывает срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием. В МИД РФ заявляли, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.