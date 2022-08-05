В Кремле назвали ошибку США, которая помешает обмену заключенными

Вопросы обмена заключенными не обсуждаются публично, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Излишняя огласка в СМИ мешает процессу обмена заключенными, ранее такую ошибку совершали США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обмена, эти обмены не состояться. Такую ошибку уже совершали американцы. Такие вопросы так не решаются. Поэтому мы никаких комментариев давать не будет. Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что механизмы были согласованны президентами год назад. Но они будут поставлены под сомнение, если будет продолжено публичное обсуждение», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее администрация президента США передала Москве предложение об обмене арестованных в России баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, на бизнесмена Виктора Бута. В МИД РФ заявили, что публичные заявления США не способствуют процессу обмена.